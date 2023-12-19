قناص إسرائيلي يقتل سيدة وابنتها داخل كنيسة في غزة.. والفاتيكان: أفعال إرهابية

ناهد أنطوان كانت بطريقها للكنيسة رفقة ابنتها سمر حينما استهدفهما قناص إسرائيلي وأرداهما قتيلتين وأصاب 7 آخرين أثناء محاولتهم مساعدة غيرهم داخل أسوار الكنيسة في مدينة غزة، حيث وصل صدى الحادثة إلى الفاتيكان.



وانتقد البابا فرانسيس أساليب الجيش الإسرائيلي ووصفها بـ “الإرهابية”، وقال عبر تقرير عرضته فضائية العربية: “مازلت اتلقى من غزة أخبارًا خطيرة ومؤلمة للغاية.. يتم قصف المدنيين العزل وأطلق النار عليهم، وقد حدث هذا داخل كنيسة العائلة المقدسة، حيث لا يوجد إرهابيون بل عائلات وأطفال ومرضى وذوو إعاقات وراهبات، استشهدت أم وابنتها السيدة ناهد خليل أنطون وابنتها سمر كمال أنطون وأصيب آخرين برصاص القناصة أثناء توجههم إلى الحمام وتعرض منزل راهبات الأم تريزا لأضرار وتعطل مولد الكهرباء الخاص بهن البعض يقول إنه إرهاب بل إنها حرب”.



والجيش الإسرائيلي بدوره لم يدن فعل القناص، فيما قال إن استهداف الكنيسة “مزاعم غير صحيحة”.