قوات الاحتلال تشن هجوما بالمدفعية والمسيرات على مختلف المدن اللبنانية

أفادت وسائل الاعلام اللبنانية بأن قوات الاحتلال بدأت قصفا مدفعيا عنيفا على الاطراف الشرقية لبلدة بليدا، جنوب لبنان.

ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام، التابعة لوزارة الاعلام اللبنانية، استهدف القصف الإسرائيلي أطراف ميس الجبل وبليدا والناقورة وغيرهما جنوبي لبنان.

كما ذكرت الوكالة أن مسيرات الاحتلال تحلق بكثافة في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة.

وقد أبلغت إسرائيل أمريكا بأنها تريد إبعاد حزب الله لمسافة 6 أميال عن الحدود مع لبنان كجزء من اتفاق دبلوماسي؛ من أجل وضع حد للتوتر على الحدود، وفقا لموقع "أكسيوس".

وأفاد مسؤولون إسرائيليون بتفاصيل جديدة، نقلها موقع "اكسيوس" بأن الولايات المتحدة الأمريكية شددت على ضرورة عدم اتساع رقعة الحرب في غزة وتجنّب وصولها إلى لبنان رغم التوترات الشديدة على الحدود.

وأكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الاثنين، أن الوضع في جنوب لبنان متوتر وخطير مع تصاعد الاشتباكات، فيما ردت واشنطن بأنها تعمل جاهدة لعدم وصول حرب غزة إلى لبنان.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت أبلغا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن إسرائيل لا تقبل نزوح عشرات الآلاف من مواطنيها بسبب الوضع الأمني على الحدود مع لبنان.

في حين أكد أوستن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتفهم مخاوف إسرائيل وستضغط من أجل التوصل إلى "حل سلمي" لكنه طلب من نتنياهو وغالانت منح الدبلوماسية فرصة والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تؤدي إلى تفاقم التوتر، على حد قول مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.