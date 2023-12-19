الحوثيون: بريطانيا وفرنسا وأمريكا تستهدف طائراتنا المسيرة في البحر الأحمر

كشفت جماعة الحوثي باليمن ، ماهية الدول التي تستهدف طائراتهم المسيرة حتى لا تستهدف كيان الاحتلال الصهيوني أو تقوض عمليات إبحار السفن باتجاه إسرائيل في البحر الأحمر، في الوقت الذي أكدت فيه الجماعة استمرار موقفها من الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأكد الحوثيون أنه رغم عمل تحالف دولي لمنعهم من استهداف الاحتلال إلا أن الموقف الأمريكي والغربي لن يؤثر على عملياتهم في البحر الأحمر، واستمرارهم في منع وصول سفن الشحن إلى الاحتلال.

وذكر الحوثيون أن فرقاطات فرنسية وبريطانية وأمريكية هي من تستهدف طائرات استطلاعهم وتسقطها.

وأشاد الحوثي بالشركات التي أعلنت إيقاف الملاحة إلى موانئ إسرائيل، مؤكدا أن "ما نستهدفه هي السفن المتجهة لإسرائيل فقط"، مشيرا إلى أنه يجب أن يزداد الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وفك حصارها على غزة.

وشدد الحوثي على أن الاحتلال يواصل ارتكاب مجازره بحق الشعب الفلسطيني، ولهذا "فلا يمكن أن نتوقف عن ما نقوم به"، مادام العدوان مستمرا.

وأكد الحوثي عن وجود اتصالات عبر عمان لتأكيد موقفهم بضرورة إدخال المساعدات إلى غزة.