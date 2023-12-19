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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة من إدارة الزمالك بعد الفوز للاعبين

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار إدارة الزمالك بصرف مكافأة للاعبين بعد الفوز.


 وكتب أحمد حسن:"إدارة الزمالك ترصد مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز على ساجرادا".

 

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساء اليوم في العاصمة الأنجولية لواندا، استعداداً لمواجهة ساجراداالأنجولي، المقرر لها مساء غداً الأربعاء في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

 

ومن المقرر أن يخوض الأبيض تدريبه الختامي على ملعب انتر كلوب الأنجولي القريب من فندق إقامة بعثة الزمالك في أنجولا، وكان الفريقخاض تدريبه الأساسي مساء الأمس على ملعب 11 نوفمبر الذي سيستضيف اللقاء.

 

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

 

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

 

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

 

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي -  سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

 

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف علىفريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق  ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجراداالأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

أحمد حسن ادارة الزمالك أستعدادا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنتر كلوب الأنجولي بطولة كأس الكونفدرالية سيد عبد الله نيمار سيف الدين الجزيري سوار الغيني عمرو السيسي محمود عبدالرازق شيكابالا

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