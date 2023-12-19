بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

شهدت مباراة الزمالك وفيوتشر، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري الشباب، إصابة خطيرة للاعبين في الفريق الأبيض تم نقلهما إلى المستشفى سريعا.

إصابة بلع اللسان

وسقط الثنائي هشام محمد ويوسف حماده لاعبا الزمالك، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، متأثرين بإصابة بلع اللسان وتم إنقاذهما داخل الملعب ولكن نقلا إلى المستشفى.

وفي نفس المباراة، تعرض أنس وائل لاعب الزمالك لكدمة في الركبة، كما أن زميله علي نوفل تعرض للضرب وتسبب ذلك في قطع في الحاجب وسوف يخضع لعملية جراحية.

وقال محمد عبد الله المدير الفني لفريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 2005 في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن اللاعبين حالتهما غير مستقرة موضحا أنه يتواجد في المستشفى من أجل متابعة الحالة الصحية لكلا اللاعبين، وتم وضعهما تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة لحين تحسن حالتهما الصحية.

وأضاف المدير الفني، إن إصابة اللاعبين متعمدة من قبل لاعبي فيوتشر وسط حالة من الجدل تجاه حكم المباراة الذي يدعي اسلام القماش من منطقة بورسعيد.

واوضح عبدالله أن اللاعب المصاب على نوفل سوف يتم إدخاله للعمليات في الوقت الحالي لعمل عملية جراحية في الحاجب.



وأشار إلى أنه تواصل مع مسؤولي الزمالك وهناك متابعة مستمرة لحالة اللاعبين للاطمئنان على صحتهما خلال تواجدهما في المستشفى.

واكد المدير الفنى إنه استكمل المباراة التى انتهت بالتعادل السلبي بدون حارس مرمي بسبب إصابة الحارس يوسف حمادة في الرأس أدت إلى بلع لسانه وخروجه من المباراة وتولى مهاجم الفريق حراسة المرمى لمدة 25 دقيقة.

وكشف الدكتور وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها رباعي فريق 2005، يوسف حمادة، هشام فؤاد، علي نوفل، وأنس وائل، خلال مواجهة في فيوتشر التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في الجولة 16 ببطولة الجمهورية.

وقال وليد عبد الرحمن إن يوسف حمادة حارس مرمى فريق الشباب 2005 تعرض لكدمة قوية في الرأس أدت إلى "بلع اللسان" وحدوث إرتجاج متوسط بالمخ.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أن هشام فؤاد مدافع فريق 2005، تعرض أيضاً لكدمة قوية في الرأس أدت إلى "بلع اللسان" وارتجاج في المخ وفقدان مؤقت للوعي.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الثنائي تم نقلهم مباشرة إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة بحلوان لتلقي الإسعافات الأولية، بواسطة الجهاز الطبي وخالد عمران إداري الفريق، وبعدها نقلوا إلى مستشفي بمنطقة العجوزة لاستكمال العلاج وهما حالياً تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة وحالتهم مستقرة.

وفيما يخص إصابة علي نوفل الظهير الأيمن للفريق، أكد وليد عبد الرحمن أن اللاعب تعرض لجرح قطعي عميق في الوجة وبالتحديد عند منطقة "الحاجب"، نتيجة التحام قوي مع لاعب فيوتشر، وتم إجراء عملية جراحية له احتاجت خياطة طبية 20 "غرزة"، وهو حالياً حالته مطمئنة.

واختتم رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين تصريحاته مؤكدا أن أنس وائل الجناح الهجومي لفريق 2005 تعرض للإصابة في الركبة ولم يستكمل مباراة فيوتشر، وتم عمل أشعة له أثبتت أنها كدمة ليست قوية وتحتاج للتأهيل فقط .