ميدو: الشناوي باستطاعته الاستمرار في الملاعب لـ 7 مواسم

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك الأسبق أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي يستطيع الاستمرار في الملاعب لـ 7 أو 8 مواسم مقبلة.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كأس العالم للأندية 2023 أظهرت حارس مرمى عملاق للأهلي ومنتخب مصر".



وأضاف: "محمد الشناوي يستطيع أن يلعب لمدة 7 أو 8 سنوات جديدة، الفريق الذي يريد الفوز ببطولة يجب أن يكون لديه حارس عملاق، والشناوي حارس عملاق".



يُذكر أن فلومينينسي البرازيلي كان قد تغلب على النادي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الإثنين على ملعب الجوهرة المشعة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.