علاقات تاريخية وراسخة.. ملك الأردن يهنئ السيسي لإعادة انتخابه رئيسا لمصر

ذكرت صحيفة هلا أخبار الأردنية؛ أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر.

وذكر العاهل الأردني - بحسب المصدر ذاته - ان العلاقات التي تجمع بين البلدين تمتاز بأنها أخوية وتاريخية وراسخة، مشددا علي حرصه للارتقاء بها إلى أعلى المستويات، والبناء عليها لتوسيع فرص التعاون في المجالات كافة.

وتم التأكيد خلال الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين ، وخدمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وعبر الملك عبد الله الثاني عن خالص أمنياته للرئيس المصري بالتوفيق والسداد في مواصلة قيادة مسيرة التقدم والازدهار لمصر وشعبها الشقيق.