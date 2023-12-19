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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجيل الديمقراطي: استقبال الرئيس للمرشحين المنافسين له سابقة هي الأولى من نوعها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أثنى محمود عز الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي على إستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "والفائز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة" ، للمرشحين المنافسين له في سابقة هي الأولي من نوعها.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب الجيل «محمود عز» أن استقبال الرئيس للمرشحين واستماعه لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة  يرسي قواعد الجمهورية الجديدة المبنية على أسس ديمقراطية حقيقية موضحا أن لقاء الرئيس بمنافسيه صبيحة اعلان النتيجة  لم تحدث من قبل فى اى دولة من دول العام المتقدم ويؤكد نظافة ونزاهة المعركة الانتخابية ووطنية المنافسين مؤكدا أنه  موقف ديمقراطي رائع .

وأوضح عز أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.

عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية حزب الجيل الديمقراطي الجمهورية الجديدة

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