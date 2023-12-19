الجيش الصومالي يستعيد مناطق من حركة الشباب جنوب البلاد

تمكن الجيش الصومالي، من استعادة السيطرة على عدد من المناطق في جنوب البلاد، بعد دحر مقاتلي حركة الشباب الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الصومالي وقوات ولاية جالمودوج استعادوا السيطرة على عدة مناطق رئيسية في منطقة مدق الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم بعد أن تخلى مسلحو حركة الشباب عن مواقعهم.

وأكد مسؤولون حكوميون لوكالة "صونا" أن المناطق تشمل مدينتي دغهدر وضهار علي كيلو، وهي مواقع استراتيجية كانت تحتلها حركة الشباب في السابق وتمثل هذه العملية الناجحة خطوة حاسمة في الجهود المستمرة لتحرير المناطق التي تستخدمها حركة الشباب كمخابئ ومنصات انطلاق لهجماتها.