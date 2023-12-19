مكتب الإعلام الحكومي: 1.8 مليون إنسان أصبحوا نازحين و2.4 مليون يعانون بغزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، إن نحو 1.8 مليون إنسان أصبحوا نازحين و2.4 مليون إنسان يعانون من عدم توفير الغذاء والدَّواء ومياه الشرب في قطاع غزة.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، إلى فتح جميع المعابر بشكل فوري وعاجل وتسريع وصول المواد الإغاثية والغذائية إلى كل سكان قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم منظمة اليونيسيف جيمس إيلدر، إن قطاع غزة يمثل أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال، وأن هذا الواقع يتعزز كل يوم.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة في تصريحات له، أنه خلال الساعات ال 48 الماضية، قُصف أكبر مستشفى متبق في خانيونس، ويعمل بضعف كامل طاقته، ولَم يكن المستشفى يأذجضوي فقط أعدادًا كبيرة من الأطفال الذين أصيبوا بجروح خطيرة.

وأشار إلى أن القانون الدولي ينص على أن يتوافر في المكان الآمن كل الاحتياجات اللازمة للبقاء على قيد الحياة كالغذاء والماء والدواء والحماية.

وشدد على أن هذه المناطق المزعومة بأنها آمنة في غزة هي عبارة عن بقع صغيرة من الأراضي القاحلة والمباني المهدمة بلا ماء ولا مرافق ولا مأوى من البرد والمطر ولا صرف صحي، ويوجد مرحاض واحد لكل 700 شخص.