عقد ورش عمل توضيحية للمكتب الثقافي للسفارة الأمريكية في جامعة أسيوط

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء وفداً ممثلاً عن المكتب الثقافي، التابع لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار زيارتهم العلمية للجامعة؛ بهدف عقد عدد من ورش العمل التوضيحية؛ للمنح، وفرص التبادل العلمي، المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية؛ للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، بمختلف كليات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضمن الوفد رانيا السيد أخصائي الشئون الثقافية، و مى قستندى مساعد الشئون الثقافية، و سمر جمال الدين مساعد الشئون الثقافية، إلي جانب حضور مني الحلواني مدير عام مكتب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ورحب الدكتور المنشاوى، بأعضاء الوفد، معرباً عن اعتزازه؛ بتعاون الجامعة مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك انطلاقاً من العلاقة المتميزة بين المؤسستين، والتفاهم المشترك بينهما، مشيداً بدورها في دعم الطلاب، والباحثين؛ للحصول على فرص للدراسة، واستكمال مسيرتهم البحثية في الجامعات الدولية المرموقة، فضلاً عن النهوض بالمعارف والعلوم والبحوث في مختلف المجالات، وذلك بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة؛ محلياً، وعالمياً.

وأشار رئيس الجامعة، خلال اللقاء، إلي دعم فكرة الطالب (المبدع المبتكر)؛ بوصفها أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تسهم في بناء عقول الطلاب، ودعم الإبداع والابتكار، علي نحوٍ يحقق أهداف التنمية، لافتاً إلى ضرورة التوسع فى دعم الطلاب ذوى الإعاقة، وتوفير المنح الدراسية لغير القادرين منهم؛ لتكون ملائمة ومُتوافقة مع احتياجات هذه الفئات.

وفي سياق متصل، أشاد أعضاء المكتب الثقافي؛ بطلاب جامعة أسيوط وباحثيها، الذين أثبتوا تفوقهم العلمي، وتميزهم في مختلف المجالات، وهو ما انعكس أثره في حصولهم علي عدد من المنح الدراسية خلال الفترة الماضية، معربين عن سعادتهم؛ بفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي، والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية، والثقافية، والبحثية.

وأوضح الوفد، أن المكتب الثقافي للسفارة الأمريكية، يقدم العديد من البرامج الثقافية الدورية؛ للطلاب الدارسين، والباحثين، وهيئة التدريس، والخريجين، فضلاً عن قيامه باستضافة الخبراء المختصين من الولايات المتحدة الأمريكية؛ لعقد الدورات التدريبية، و ورش العمل، في مختلف مجالات التسويق، وإعداد المشروعات، والتأهيل لسوق العمل، إلي جانب دوره الهام في دعم مهارات اللغة الإنجليزية؛ للكليات العلمية، وكليات العلوم الإنسانية.

جدير بالذكر، أن الوفد شارك خلال زيارتهم للجامعة؛ بورشتيّ عمل، تضمنت الأولي محورين؛ أعضاء هيئة التدريس بكليات: التربية، الحقوق، التجارة، الآداب، والسيدات من الكادر الأكاديمي في تخصصات: العلوم، الهندسة، الزراعة، الطب، الصيدلة، الطب البيطري، طب الأسنان، التمريض، والحاسبات والمعلومات، أما الورشة الثانية؛ استهدف طلاب مختلف كليات الجامعة، وتعريفهم بالمنح، والبرامج العلمية المقدمة.