رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض "إبداعات الموزاييك" لقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة

افتتح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء معرض "إبداعات الموزاييك" والذى نظمه قسم التصوير (شعبة الجداريات) بكلية الفنون الجميلة بالجامعة؛ جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة.



وتفقد الدكتور أحمد المنشاوى المعرض؛ مستمعاً لشرح تفصيلي عن الأعمال المشاركة فى المعرض من قِبل طلاب القسم، والتى جسدت بعض مظاهر الحياة اليومية للمصريين؛ مٌبدياً إعجابه بالمستوى المتميز لكافة اللوحات - والتى تم تنفيذها بإسلوب فن الموزاييك، وتنوع موضوعاتها، والتي تبرز الحس الفني الراقي لطلاب الكلية، وقدرتهم على المزج بين موهبتهم ودراستهم الأكاديمية؛ مؤكداً على دعم إدارة الجامعة؛ لجميع المعارض، والأنشطة الفنية؛ التى تساعد في الارتقاء بالذوق الفني العام.

ومن جهتها أشارت الدكتورة سحر بطرس؛ أن المعرض يضم (٣٣ )عمل فنى متنوع، من إبداعات طلاب الفرقة الرابعة بالقسم، باستخدام خامة الموزاييك؛ الخزفي، والزجاجي؛ موضحة أن فن الموزاييك( الفسيفساء) يعد أحد الفنون التصويرية الجدارية القديمة، والتى يتم بها استخدام قطع صغيرة من مواد مختلفة؛ كالسيراميك، والزجاج، والخزف، ويتم تثبيتها على سطح خشبي؛ لتكوين صورة أو منظر طبيعي؛ كما أشارت أن اللوحات التى شملها المعرض تضمنت ثلاثة موضوعات؛ وهى الزراعة، والصناعة، والرياضة؛ إلى جانب لوحات بورتريه لبعض الشخصيات البارزة.

شهد افتتاح المعرض حضور، الدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس قسم التصوير ومنسق المعرض، والدكتور محمد عبدالحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب عدد من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس بقسم التصوير ولفيف من طلاب القسم ومختلف أقسام الكلية، و مخلص فاروق أمين الكلية؛ وبمشاركة الدكتور منصور المنسي الأستاذ بقسم النحت؛ والدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي والسياسات الاجتماعية ومنسق وحدات التضامن الاجتماعي على مستوى الجامعات.