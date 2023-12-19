استعراض العلاقات الاستراتيجية.. رئيس وزراء قطر يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

استقبل محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء، لويد أوستن، وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في المجال العسكري، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن قد اشاد، اليوم الثلاثاء، بدور مصر وقطر في الإفراج عن الرهائن في غزة، مؤكدا أن جهود قطر ساعدت أيضا في نجاح الاتفاق.

وقال أوستن، إن واشنطن تتطلع لفعل المزيد مع الدوحة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.