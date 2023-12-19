استاذ جامعي: السيسي وضع التعليم أحد أولويات التنمية وتطوير المناهج أبرز التحديات

بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية ولاية جديدة لمدة 6 سنوات ، يعد تطوير منظومة التعليم واحدة من الأولويات الرئيسية لتقدم الدول.

قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد تربية عين شمس السابق ،أن عجلة التطوير شملت مجالات التعليم بمختلف أوجهها، وأنواعها، واتجاهاتها، ومراحلها بداية من النظام التعليمي في مراحل التعليم الأساسي، والذي تم تطويره مروراً بالمؤسسات والأبنية التعليمية الجديدة أو التي يتم تطويرها في إطارة المباردة الرئاسية "حياة كريمة"، التي انتشرت في مختلف مناطق ومحافظات مصر .

وأكد خلال تصريحاته لصدي البلد ، أن مصر نجحت على مدار السنوات الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات بقطاع التعليم قبل الجامعي، حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليم أحد أولويات التنمية في مصر; وذلك حيث أطلق مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" عام 2014، في محاولة لحل مشاكل التعليم المزمنة والاهتمام بفكر الإنسان المصري

واشار إلي أن من ابرز التحديات التي تواجه التعليم ،تطوير التعليم ،بما في تطوير المناهج وتحديثها لتلبية احتياجات العصر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين طرق التدريس وتقييم الطلاب وودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار والاكتشاف العلمي في المجالات المختلفة، وتوفير الموارد والبنية التحتية اللازمة لذلك ،مشددا علي دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التعليم، وتوفير البنية التحتية اللازمة والتدريب على استخدام التكنولوجيا في التعليم.

وطالب بتوفير فرص التعليم لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الفئات الأقل حظًا والمحرومة، وضمان المساواة في الوصول إلى التعليم علاوة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأخرى في مجال التعليم، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة والتعلم من التجارب العالمية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة عصر الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.

وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.