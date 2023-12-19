أسامة كمال: أحداث احتجاز السفن بالبحر الأحمر هدفها مصر

قال الإعلامي أسامة كمال، إن تصاعد الأحداث في البحر الأحمر تثير العديد من التساؤلات، مؤكدا أن الهدف الآن مصر والشعب المصري من كافة الأحداث التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة.

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن ما يحدث الآن أمر ليس طبيعيا والجميع يتكالب على مصر، مؤكدا أن في مصر تعيش أزمة وتتعرض للخطر من كل الجهات، منوهًا بأن وقف مرور السفن من قناة السويس هو الهدف الآن، مضيفًا: "يريدون زيادة الأزمة.. في لفة على قناة السويس، ولا بد من التعامل بفنية واحترافية كما تعاملنا مع إيفرجيفن".

السفينة الإسرائيلية اللي احتجزها الحوثي كانت تورد لهم السلاح

وأشار إلى أن السفينة الإسرائيلية اللي احتجزها الحوثي كانت تورد لهم السلاح.. وأشك أنهم استولوا على السفينة"، موضحًا أن المخططات في تزايد مستمر وهناك تطورات جديدة.