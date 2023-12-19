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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الحوثيين بشأن التحالف الدولي بقيادة أمريكا لحماية البحر الأحمر

الحوثيين
الحوثيين

قال المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن التحالف الدولي الذي أعلنته أمريكا بحجة حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، إنما هو تحالف لحماية الاحتلال الإسرائيلي والسفن الإسرائيلية.

وأضاف الحوثيين في بيان لهم على حسابهم على تليجرام، أن التحالف الذي أعلنته أمريكا جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة وعلى الأمة العربية والإسلامية، ويهدف إلى تشجيع الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار المكتب إلى أن التحالف يتتاقض مع القانون الدولي ولا يحمي الملاحة البحرية بل يهددها ويسعى إلى عسكرة البحر الأحمر لصالح الكيان الإسرائيلي، لافتا إلى أن ما تقوم به عناصر الحوثي من اعتراض للسفن الاسرائيلية والسفن المتجهة إلى إسرائيل، هو واجب إنساني وأخلاقي يهدف إلى فك الحصار الخانق المفروض على غزة.

وشدد بيان مليشيات الحوثي على أن فك الحصار عن غزة هو الدور الذي كان ينبغي أن تقوم به الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضح أن مليشيات الحوثي وهي من تنفذ عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي، فإنها لا تمثل أي تهديد لأي دولة في العالم.

وقال البيان إن عناصر الحوثيين ثابتين على موقفهم المبدئي المساند للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، داعيا لشعوب المنطقة والعالم الوقوف إلى جانب الفلسطينين في غزة.

كما دعي البيان لمساندة قطاع غزة بكل الوسائل الممكنة وإدانة الجرائم الإسرائيلية والتحركات الأمريكية المهددة لأمن المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن إنشاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، موطن مقر البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

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