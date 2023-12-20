عبد السند يمامة: اجتماعاتنا مع الرئيس السيسي مستمرة خلال الفترة المقبلة|فيديو

قال الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، إن الرئيس السيسي طلب من المرشحين الرئاسيين أن يكون لهم دور خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أن أجتمعاتهم مع الرئيس السيسي سوف تتوالى خلال الفترة المقبلة.

عبد السند يمامة:هناك وفديون أختاروني



وأضاف عبد السند يمامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن لو طلبت قيادات حزب الوفد منه الأستقالة ،سوف يستقيل على الفور، لافتاً إلى أنه مستمر رئيسا للوفد حتى نهاية الفترة.



وتابع عبد السند يمامة:" هناك وفديون أختاروني و هناك وفديون أختاروا الرئيس السيسي لأنهم فضلوا مصلحة الوطن"