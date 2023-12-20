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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة جنود.. القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض 6 صواريخ أطلقت من لبنان

القبة الحديدية
القبة الحديدية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن القبة الحديدية اعترضت 6 صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة يفتاح في شمال إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أضاف جيش الاحتلال، أنه بعد فترة وجيزة، قصفت طائرة منصة الإطلاق والخلية المسؤولة عن الهجوم الصاروخي.

ولفت إلى أنه بشكل منفصل، تم تنفيذ غارة جوية ضد موقع لحزب الله في جنوب لبنان ردا على الهجوم.

كما أعلن الاحتلال أن اثنين من جنود الاحتياط أصيبا بجروح متوسطة في هجوم صاروخي ضد موقع للجيش بالقرب من بلدة المالكية الشمالية.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في لبنان، أمس الثلاثاء، مصرع أحد عناصرة خلال الاشتباكات التي جرب اليوم مع الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأكدت حزب الله عبر صفحته على تليجرام، مصرع الشهيد محمد نعمة سرور علي الحر من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخ إسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي

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