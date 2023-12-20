المجلس القومي لحقوق الإنسان: ننتظر من الرئيس أن يستكمل مسيرة الإصلاح الشامل|فيديو

قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لـ حقوق الإنسان، إنه ينتظر من الرئيس السيسي أن يستكمل مسيرة الإصلاح الشامل، وخاصة معالجة الملفات ذات الصلة بـ حقوق الإنسان.

ملفات حقوق الإنسان التي تتطلب المعالجة



وأضاف عصام شيحة خلال لقائه عبر فضائية "المحور" ، أن ملفات حقوق الإنسان التي تتطلب المعالجة، هي : إيجاد بدائل الحبس الإحتياطي، و تقليص إطار العمل بعقوبة الإعدام، و مواصلة الإفراج عن المحبوسين عن خلفية قضايا تتعلق بالشأن العام.



وتابع، أنهيجب إتاحة المزيد من الدعم لمنظمات حقوق الإنسان، و مواصلة إصلاح منظومة السجون، و تعميم مراكز الإصلاح و التأهيل، التي نجحت نجاح كبير للغاية، بالإضافة إلى إصدار قرار لحرية تداول المعلومات.