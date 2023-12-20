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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة العروض السعودية لبعض لاعبي الأهلي وخروج نجم الفريق من حسابات كولر

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد حقيقة العروض السعودية لبعض لاعبي الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: "أبرزهم الشناوي وعبد المنعم وإمام عاشور".. حقيقة العروض السعودية لبعض لاعبي الأهلي وخروج أليو ديانج من حسابات كولر.


وعقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .

 الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة
يتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

وسبق أن توج المارد الأحمر بلقب البرونزية في المونديال 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021.


وبخلاف إضافة ميدالية جديدة لإنجازات الأهلي في مونديال الأندية، إلا أن النادي يريد أيضًا تحقيق أكبر استفادة مالية بالحصول على جائزة المركز الثالث المقدرة بـ 2.5 مليون دولار، وفي حال خسارة الأهلي يوم الجمعة سيحصل على 2 مليون دولار فقط.

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