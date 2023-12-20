عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في اجتماع مغلق.. ماذا دار بين وزير الخارجية الإيراني ورئيس حركة حماس؟

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني ورئيس حركة حماس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، إن ما فعله الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن كان تحت إشراف وإدارة الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية هي الخاسر الأخلاقي والسياسي في هذه الحرب.

 

وأضاف كنعاني في مؤتمر صحفي، تعليقا على لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ورئيس حركة حماس في الخارج إسماعيل هنية، إن اللقاء كان فرصة لإجراء المناقشات وتبادل الآراء حول آخر التطورات في فلسطين.

 

وأشار إلى أن إيران باعتبارها أهم داعم للشعب الفلسطيني في النضال التحرري للأمة الفلسطينية، بذلت جهودا دبلوماسية مكثفة على المستوى الإقليمي والدولي لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم، وإنهاء الحرب الإجرامية واعتداءات الكيان الصهيوني على غزة.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنه في ظل التواصل الوثيق والمشاورات المنتظمة بين الطرفين، تم مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في قطاع غزة وتبادل الآراء، وقدم هنية تقريرا كاملا عن الوضع الميداني والوضع الداخلي في غزة.

 

وأكد كنعاني: "ما وصلنا من المحادثات هو أن المقاومة الفلسطينية في وضع جيد جداً من الناحية الميدانية والقوة العسكرية رغم كل الجرائم التي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي بحقهم"، لافتا إلى أنه كان هناك تفاهم مشترك بين عبداللهيان وهنية على أن المسار الذي سلكه الاحتلال الإسرائيلي لن يصل أبداً إلى النتيجة المرجوة، وأن الشعب الفلسطيني سينتصر حتماً حتى هذه اللحظة.

 

ولفت كنعاني إلى أن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، كان تحت إشراف وإدارة الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن الإدارة الأمريكية هي الخاسر الأخلاقي والسياسي من هذه الحرب.

 

وبالإشارة إلى آفاق وسير التطورات في غزة، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن عبد اللهيان أعرب عن آخر نتائج المفاوضات الدبلوماسية بينهما، كما أعلن هنية أن حماس مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار، ولكنها لن تفاوض في ظل هجمات الاحتلال الإسرائيلي، 

وأشار إلى أن حماس مستعدة للتفاوض من أجل وقف إطلاق النار، مع التركيز على الحقوق الأساسية والطبيعية لـ فلسطين، لافتا إلى أن هناك تماسكاً جيداً جداً بين مختلف المجموعات الفلسطينية.

 

وعلى جانب آخر، قال الكنعاني: "نحن نتفق مع الحكومة القطرية على ضرورة الوقف الفوري للحرب القاسية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل غزة، وقد تم بذل جهود مشتركة جيدة في هذا الاتجاه".

وأضاف: "إيران وقطر أجرتا مشاورات حول مسار فتح الممر لإرسال المساعدات الإنسانية وتشكيل وقف مستقر لحالة الحرب الراهنة وإرسال المساعدات".

بعد هجوم إلكتروني من إسرائيل.. إيران تكشف آخر التطورات في محطات الوقود

تحذير إيران والحوثيين.. ما الرسالة التي بعثها أوستن من زيارته للمنطقة؟

وزارة الخارجية الإيراني الاحتلال الاسرائيلي الولايات المتحدة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رئيس حركة حماس إسماعيل هنية فلسطين حماس غزة قطاع غزة قطر ايران المساعدات الانسانية وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

اللواء سمير فرج: الحوثيون أحد أذرع إيران واعتراض السفن سيؤثر على قناة السويس

إيران تعلق على إجراء الانتخابات المحلية في العراق

بعد هجومها الأخير على إيران.. من هي مجموعة العصفور المفترس؟

بعد هجوم إلكتروني من إسرائيل.. إيران تكشف آخر التطورات في محطات الوقود

تحذير إيران والحوثيين.. ما الرسالة التي بعثها أوستن من زيارته للمنطقة؟

إيران: أمريكا وإسرائيل وراء الهجوم السيبراني المتسبب في تعطل محطات الوقود

أبطالها إيران وحزب الله.. إسرائيل تكشف تفاصيل محاولة اختراق مركز زيف الطبي

التدخل الخارجي.. إيران تكشف معلومات جديدة بشأن تعطل الخدمات في محطات الوقود

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية.. والقنوات الناقلة

ما فضل قراءة القرآن في الصلاة؟.. اعرف حقيقة ثوابه 10 أضعاف تلاوته خارجها

كان بيحب وبيكره.. رامي ربيعة يفتح النار على موسيماني

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

تقارير عالمية وتوقعات محلية| كم سيصل سعر الذهب خلال أسبوعين ؟

مهرجان التحطيب يشهد إقبالا كبيرا من أبناء الجنوب والسائحين بالأقصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

فيديو

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ