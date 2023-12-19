عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم إلكتروني من إسرائيل.. إيران تكشف آخر التطورات في محطات الوقود

عودة محطات الوقود
عودة محطات الوقود للعمل في إيران

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن جميع محطات الوقود كانت تعمل هذا الصباح، وذلك بعد يوم واحد من الهجوم الإلكتروني المشتبه به، والذي تسبب في توقف 70% منها وخروجها عن الخدمة.

ووفقا لصحيفة "رويترز"، قال جعفر سلاري نسب، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "إيسنا"، إن"جميع محطات الوقود تعمل، ولكن لا يزال البعض يواجه مشكلات في نظام الدفع، وإن 60% فقط قادرون حاليا على قبول بطاقات الوقود".

وأعرب “نسب” عن أمله في حل جميع القضايا بحلول نهاية اليوم.

وقد أعلنت مجموعة مرتبطة بإسرائيل تعرف باسم "العصفور المفترس" مسئوليتها عن الهجوم، وقالت إنها عطلت "غالبية مضخات الغاز في جميع أنحاء إيران".

وأضافت أنها تمكنت من الوصول إلى أنظمة الدفع لمحطات الوقود المتأثرة، بالإضافة إلى الخادم المركزي ونظام الإدارة لكل محطة.

الهجوم الإلكتروني إسرائيل العصفور المفترس هجوم الكتروني توزيع المنتجات النفطية توزيع المنتجات محطات الوقود في إيران محطات الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

حقيقة توقيع فيفا إيقافا جديدا للقيد على الزمالك

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

موضوعات متعلقة

أفضل طريقة لعلاج السهو في الصلاة.. نصيحة من أمين الفتوى للمصلين

اشتباكات عنيفة.. المقاومة الفلسطينية تتصدى لتوغل عسكري إسرائيل في غزة

النيران تشتعل فيها.. المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة بغزة

دعاء استجابة المستحيل في يوم الجمعة.. اقض حاجتك بـ29 كلمة قبل الغروب

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

دعاء شهر ربيع الآخر .. ردد 110 أدعية مستجابة ولا ترد

دعاء الفرج والتيسير.. أوصى به النبي ردده وسترى العجب في أمورك

دعاء واظب عليه النبي بعد الصلاة

ترشيحاتنا

وزير النقل ورئيس قناة السويس يبحثان مع شركة سعودية التعاون المشترك

أخطر مكان في العالم.. اعتراف صادم للأمم المتحدة حول غزة

حكم دولي سابق: كهربا يستحق ركلة جزاء.. ومارسينياك فتى الفيفا المدلل

خبير اقتصادي: مواجهة التضخم أول الملفات على مكتب الرئيس السيسي

ظهور دببة الشمس وكائنات فضائية.. أغرب أحداث 2023

بحماية الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات مسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

فيديو

اكتشفه علماء ألمان.. سر لوح اللعنة المخصص لاستحضار الشيطان| فيديوجراف

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ