بعد هجوم إلكتروني من إسرائيل.. إيران تكشف آخر التطورات في محطات الوقود

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن جميع محطات الوقود كانت تعمل هذا الصباح، وذلك بعد يوم واحد من الهجوم الإلكتروني المشتبه به، والذي تسبب في توقف 70% منها وخروجها عن الخدمة.

ووفقا لصحيفة "رويترز"، قال جعفر سلاري نسب، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "إيسنا"، إن"جميع محطات الوقود تعمل، ولكن لا يزال البعض يواجه مشكلات في نظام الدفع، وإن 60% فقط قادرون حاليا على قبول بطاقات الوقود".

وأعرب “نسب” عن أمله في حل جميع القضايا بحلول نهاية اليوم.

وقد أعلنت مجموعة مرتبطة بإسرائيل تعرف باسم "العصفور المفترس" مسئوليتها عن الهجوم، وقالت إنها عطلت "غالبية مضخات الغاز في جميع أنحاء إيران".

وأضافت أنها تمكنت من الوصول إلى أنظمة الدفع لمحطات الوقود المتأثرة، بالإضافة إلى الخادم المركزي ونظام الإدارة لكل محطة.