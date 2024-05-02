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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ديمقراطيون يضغطون على بايدن لإثناء إسرائيل عن اجتياح رفح

أرشيفية
أرشيفية

تجددت الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، من جانب سياسيين ديمقراطيين لإثناء إسرائيل عن شن اجتياح واسع النطاق لمدينة رفح، التي لجأ إليها أكثر من نصف سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ووقّع 57 من الديمقراطيين البالغ عددهم 212 في مجلس النواب، رسالة تدعو الإدارة إلى اتخاذ كل إجراء ممكن لثني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شن هجوم شامل على المدينة القريبة من الحدود المصرية.

وجاء في الرسالة: "نحثكم على تفعيل القوانين والسياسة القائمة للحجب الفوري لبعض المساعدات العسكرية الهجومية للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك المساعدات الواردة في تشريع تمت المصادقة عليه بالفعل، لمنع هجوم واسع النطاق على رفح".

وشكل دعم بايدن لإسرائيل في حربها على غزة، عبئاً سياسياً كبيراً عليه، خاصة من جانب الديمقراطيين الشباب.

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ديمقراطيون يضغطون على بايدن لإثناء إسرائيل عن اجتياح رفح

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