الأمم المتحدة: نصف سكان غزة يتضورون جوعا

قالت كورين فلايشر المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن نحو نصف سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، يعانون من الجوع، وبعضهم لا يأكل لأيام كاملة متتالية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت فلايشر، إن “كمية الغذاء التي تدخل غزة لا يمكن أن تلبي بعض الاحتياجات الأساسية. ولم يدخل إلى القطاع خلال الأيام الأخيرة سوى 10% من الغذاء اللازم لإطعام سكان غزة في العام الماضي”.

وقالت وزارة الصحة في غزة ،اليوم الأربعاء، بعد قصف إسرائيلي متواصل أن :"القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع منذ 3 أيام هدفه تشريد 800,000 شخص".

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر محلية وصحفية في القطاع، إن قصفا إسرائيليا كثيفا يستهدف جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء.