عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يهنئ اتحاد الإسكواش والمنتخب تحت 13 و17 عامًا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة

صدى البلد

 

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للإسكواش، وأبطال منتخب الشباب تحت 17 عامًا وتحت 13 عامًا، بعد التتويج ببطولة أمريكا المفتوحة للشباب والشابات.


وتوج مروان عسل بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش شباب تحت 17 عام بعد فوزه في نهائي مصري على يوسف سالم، وفي ذات المرحلة العمرية توجت رقية سالم تتوج بلقب البطولة عام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية ديكسون هيل، وحصد المصري أدهم رشدى الميدالية البرونزية، بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على الأمريكى ألكسندر دارتنل.


بهذه النتائج يسيطر الفراعنة على الثلاث مراكز الأولى، وجدير بالذكر أن مروان عسل هو الشقيق الأصغر للبطل المصري مصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، والذي توج مؤخراً مع المنتخب الوطني ببطولة العالم.

وفي مرحلة تحت 13 عامًا، حصد البطل الصاعد علي عبد الفتاح لقب بطولة امريكا المفتوحة للإسكواش شباب تحت 13 عام بعد فوزه في نهائي مصري خالص على علي طلب.


وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.


وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إدارة بايدن تدرس شن هجوم عسكري على الحوثيين في اليمن

عاجل.. محادثات مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في غزة

رئيس النواب يحيل اتفاقية بين مصر وكرواتيا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية

الرئيس السيسي صدق عليه رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح

عبر قصفهم بالقنابل الفتاكة.. الاحتلال يدفع أهالي غزة إلى الموت الجماعي

«التعليم العالي»: المركز القومي للبحوث يحتل صدارة تصنيف «سيماجو» الإسباني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

فيديو

تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ