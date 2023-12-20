صبحي يهنئ اتحاد الإسكواش والمنتخب تحت 13 و17 عامًا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للإسكواش، وأبطال منتخب الشباب تحت 17 عامًا وتحت 13 عامًا، بعد التتويج ببطولة أمريكا المفتوحة للشباب والشابات.



وتوج مروان عسل بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش شباب تحت 17 عام بعد فوزه في نهائي مصري على يوسف سالم، وفي ذات المرحلة العمرية توجت رقية سالم تتوج بلقب البطولة عام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية ديكسون هيل، وحصد المصري أدهم رشدى الميدالية البرونزية، بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على الأمريكى ألكسندر دارتنل.



بهذه النتائج يسيطر الفراعنة على الثلاث مراكز الأولى، وجدير بالذكر أن مروان عسل هو الشقيق الأصغر للبطل المصري مصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، والذي توج مؤخراً مع المنتخب الوطني ببطولة العالم.

وفي مرحلة تحت 13 عامًا، حصد البطل الصاعد علي عبد الفتاح لقب بطولة امريكا المفتوحة للإسكواش شباب تحت 13 عام بعد فوزه في نهائي مصري خالص على علي طلب.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

