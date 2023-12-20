عبر قصفهم بالقنابل الفتاكة.. الاحتلال يدفع أهالي غزة إلى الموت الجماعي

اعتبرت صحف دولية أن الاحتلال يدفع أهالي غزة إلى الموت الجماعي بطريقة أخرى غير قصفهم وإبادتهم بالقنابل المحرمة دوليًا.

ونقلت صحف عدة عن تحذيرات المنظمات الدولية من استهداف الاحتلال لكل المرافق والأعيان المدنية في غزة.

وحذرت منظمة اليونيسف من أن الظروف الصحية الصعبة وقلة المياه ينذران بانتشار أمراض خطيرة بقطاع غزة وربما يكون نتيجتها موت كبير.

ولفتت اليونيسف إلى أن المنظمات لا تستطيع تقديم خدماتها بغزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وطالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنتظم الدولي بوقف إطلاق النار بغزة.



وذكرت أن الأطفال في قطاع غزة لا يحصلون على 90% من حاجتهم الطبيعية للمياه وأن المخاوف بشأن الأمراض المنقولة بالمياه في غزة تزداد بشكل خاص نظرا لنقص المياه الصالحة للشرب.



من جانبه ذكرت دراسة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هناك كارثة محققة في غزة بسبب حصار الاحـتلال حيث يعاني أكثر من71% من سكان القطاع من حالات حادة من الجوع.