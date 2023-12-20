مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب أخر بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل أمام الكلية الجوية ببلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "السيد ا ج" 70 سنة مقيم جلفينة دائرة مركز بلبيس مصاب بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

كما تم إستقبال "حسن ع ا" 64 سنة مقيم عزبة ابو شعير "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل أمام الكلية الجوية ببلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة.