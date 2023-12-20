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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالشرقية

صدى البلد

لقي شخص مصرعه فيما أصيب أخر بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل أمام الكلية الجوية ببلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "السيد ا ج" 70 سنة مقيم جلفينة دائرة مركز بلبيس مصاب بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

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كما تم إستقبال "حسن ع ا" 64 سنة مقيم عزبة ابو شعير "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل أمام الكلية الجوية ببلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية السيطرة على حريق الرعاية الصحية الكلية الجوية النيابة العامة بمحافظة الشرقية ثلاجة حفظ الموتى تقديم الرعاية الصحية

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