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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق نشب بمصنع أدوية بيطرية بالشرقية

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب بمصنع أدوية بيطرية مكون من ثلاث طوابق واسفر عن إصابة 4 أشخاص بإختناق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بمحيط الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمصنع أدوية بيطرية مكون من ثلاث بطريق بلبيس العاشر من رمضان وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الاطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

 

 

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة 4 أشخاص بإختناق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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