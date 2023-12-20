ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويجهم صفقة حشيش وهيروين بالقليوبية

القت مباحث القليوبية القبض على 5 تجار مخدارت قبل ترويجهم صفقة حشيش وهيروين فى القناطر الخيرية ، وتم ضبطهم وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة النارية ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، اخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيام حملة امنية مكبرة استهدفت البؤر الاجرامية بدائرة المركز أسفرت الحملة على ضبط شخصين لاحدهما معلومات جنائية بحوزتهما 5 كيلو مخدر الحشيش وفرد خرطوش وذخيرة وسلاح ابيض ومبلغ مالى .

وضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية بحوزته كيلو من الحشيش ومبلغ مالى، كما تم ضبط عنصريين اجراميين لهما ملعومات جنائية بحوزتهما كمية من الهيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالى.

وتحرر محضر بالمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.