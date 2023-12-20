تحصين 105 آلاف رأس ماشية ببني سويف ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ، ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وقد تضمن التقرير ، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 105 ألف و604 رأسا، منها : 93لف و403 من الأبقار، و 10 آلاف و853 من الجاموس،و1348من الأغنام والماعز ، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى السابع عشر من ديسمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي، كانت قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.