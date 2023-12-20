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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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استشاري نفسي: الجيل الجديد يعاني من التشويش نتيجة دخول ثقافات غريبة على المجتمع

الدكتورة شيرين الدرديري
الدكتورة شيرين الدرديري استشاري نفسي

قالت الدكتورة شيرين الدرديري استشاري نفسي، إنّ الجيل الجديد يعاني نوعا من التشويش نتيجة منصات التواصل الاجتماعي ودخول ثقافات غريبة على المجتمع، مشيرةً إلى أن هذه الثقافات أذابت الهوية المصرية القديمة التي تدعم قيمة التكافل والتضامن الاجتماعي، وهي قيمة العطاء.

 

وأضافت "الدرديري"، في حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الإنسان عندما يساعد الآخرين، فإن مراكز الطاقة لديه يتم شحنها بطاقة إيجابية، لأنه يشعر بالسعادة عندما تكلل المساعدة التي قدمها بالنجاح".

وتابعت الاستشاري النفسي: "لا يستلزم أن يكون للعطاء مقابل مادي أو مقابل اجتماعي، فمجرد العطاء يمنح الشخص طاقة إيجابية ويشعره بأنه له دور إيجابي في المجتمع، ويجب على الأمهات أن يزرعوا هذه القيمة في عقول الأطفال لأنهم حجر أساس المجتمع في المستقبل القريب".

 

وأكدت: "كل فرد في المجتمع يجب أن يؤدي دوره في إعلاء قيمة التضامن وتفعيلها، بمعنى ألا يقتصر هذا الدور على المنظمات التطوعية، والأسرة البسيطة يجب ان تعي جيدا قيمة غرس العطاء والتكافل الاجتماعي ومساعدة الآخرين لدى الأبناء، وذلك في طرق غير مباشرة". 
 

الدكتورة شيرين الدرديري استشاري نفسي منصات التواصل الاجتماعى الهوية المصرية القديمة طاقة ايجابية

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