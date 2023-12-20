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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتورة فاطمة الزهراء سعد أستاذ الأمراض الصدرية، إن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد تتراوح ما بين ارتفاع في قيم الحرارة وإحساس بالإجهاد وآلام في العظام، وبخاصة أسفل الظهر والساقين.

وأضافت سعد في حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "ومن الأعراض أيضا رشح وكحة وإفرازات تنفسية، والمختلف بعض الشيء هو وجود أعراض جهاز هضمي مثل القيء والإسهال، وهذا الأمر نراه كثيرا لدى الأطفال ويتم تشخيصه بالخطأ على أنه نزلة معوية".

وتابعت أستاذ الأمراض الصدرية: "متى نقلق؟! إذا استمر ارتفاع قيم الحرارة لأكثر من 3 أيام متواصلة، فدرجة الحرارة الطبيعية من 36.5 إلى 37.5، ومتى نقول إن هناك مشكلة في قيمة حرارة الجسم؟! إذا قلت عن الحد الأدنى أو زادت عن القيمة الأكبر، كما يجب أن نحذر من الاسهال المستمر وبخاصة لدى الأطفال، وهناك الإعياء الشديد أيضا، وأي أعراض تستمر لأكثر من 4 أيام يجب أن نتوجه إلى الطبيب". 
 

الأمراض الصدرية فيروس كورونا كورونا كحة إفرازات تنفسية

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