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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أستاذ جامعي يتخلص من حياته بسبب خلافات زوجية في القطامية

ارشيفية
ارشيفية

تراكمت المشاكل فوق رأس أستاذ جامعي وقرر التخلص من حياته منتحراً بسبب مشاكل زوجية حيث تناول عقاقير مسكنه لقي علي إثرها مصرعه.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغاً بمصرع أستاذ جامعي ٣٩ سنة إثر تناوله عقاقير مهدئة.

وعلي الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين من الفحص والتحري انه اقدم علي التخلص من حياته بسبب خلافات بينه وبين زوجته التي تركت علي اثرها منزل الزوجية منذ اكثر من 40 يوما.

وقرر المتوفي الانتحار داخل شقته بالقطامية وتم اكتشاف الواقعه من خلال نجل شقيقة الذي ذهب للاطمئنان عليه لعدم التجاوب علي التليفون ، واكشتف الحادث ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة التحقيق .

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