الموافي يفوز بالمركز الأول في جائزة الأمن الغذائى العربى لعام 2022

حصل الدكتور حمدى الموافى، رئيس البرنامج القومي لتطوير الأرز الهجين بوزارة الزراعة، على المركز الأول في الجائزة السنوية للأمن الغذائي العربي، والتي ينظمها اتحاد مجالس البحث العلمى العربية ورئيس المركز القومي للبحوث الزراعية.

وتسلم الموافي الجائزة اليوم، الأربعاء، من الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية، وحضور الدكتور عمرو سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور إبراهيم الدخيرى، رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومى للبحوث.



وأعرب موافى عن سعادته بالفوز بالجائزة، والتى تعد تتويجاً لجهوده في مجال البحث العلمي الزراعى والابتكار واستنباط الأصناف والهجن و السلالات على مدار سنوات طويلة.

وتوجه بالشكر لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية، كما توجه بالشكر الى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإلى قيادات مركز البحوث الزراعية على دعمه المستمر في أبحاثه العلمية التطبيقية.

وأوضح أن بحثه الفائز بالمركز الأول كان حول المشروع القومى لتطوير إنتاج الأرز الهجين والأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية.

وقال الموافي إنه تم رصد ثلاث جوائز سنوية تحت اسم: الجائزة السنوية للأمن الغذائي العربي، ومجالاتها هى:

- جائزة المشاريع الناشئة - مقدمة من إتحاد مجالس البحث العلمى العربية.

- جائزة المبادرات الوطنية الرائدة فى مجال الأمن الغذائى مقدمة من اتحاد الجامعات العربية.

- جائزة البحث العلمي والدراسات فى مجال الأمن الغذائى - مقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

تم تكوين لجنة من الجهات الثلاث لمتابعة إجراءات الجائزة، وبلغ عدد الملفات المقدمة للمنافسة على الجائزة 185 ملفا من عشر دول عربية.

وكلفت اللجنة عددا من المحكمين المتخصصين حسب مجالات الجائزة لتقويمها بناءً على معايير متفق عليها تمثلت فى أهمية الموضوع للأمن الغذائي العربي، وإمكانية التطبيق، والمنهجية والجودة العلمية.

يذكر أن الموافي قام بتسجيل حوالى خمسة عشرة تركيبا وراثيا جديدا ما بين هجين وصنف وسلالات أبوية أمهات وآباء لإنتاج تراكيب جديدة مختلفة من الأرز السوبر والبسمتي والطرز العملاقة.

كما يذكر أن الموافى حصل أيضا على الجائزة الذهبية من معرض جنيف الدولى للابتكارات لعام 2021.