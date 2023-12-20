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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكييفات هيرو.. «صدى البلد» يرصد أحدث منتجات LG في العام الجديد 2024|فيديو

شركة LG
شركة LG

عرضت قناة "صدى البلد" تقريرًا عن منتجات LG في عام 2023 خلال مؤتمر خاص بالشركة. 

مؤتمر شركة LG  للكشف عن المنتجات الجديدة

وقال مراسل قناة صدى البلد، إن منتجات شركة LG تحوذ على ثقة المستهلك المصري في كل الأماكن المختلفة، والمؤتمر الخاص بالشركة اليوم من اجل الإعلان عن منتجاتها في عام 2023، والمنتجات التي سيتم إطلاقها في العام المقبل وآخرها هي تكييفات "هيرو". 

وتحدّث محمد الجداوي، مدير التسويق داخل الشركة، إن الشركة كل عام تجمع شركائها والموزعين من أجل أن يتم تقديم المنتجات الجديدة التي سيتم طرحها مع كل عام، والعام المقبل يكون هناك منتجات مميزة وجديدة بأسعار مناسبة. 

وتابع أن الشركة رواد في التكنولوجيا سواء من خلال التقنيات الحديثة أو من خلال توفير الكهرباء، موضحًا أنه تتم دراسة احتياجات السوق، والمستهلك المصري يستحق أن يكون في الأولوية في بداية كل قائمة حول العالم، ولمعرفة كل جديد بشأن التكنولوجيا، والشركة كانت رائدة في العديد الملفات المختلفة.  

المنتجات الجديدة شركة LG قناة صدي البلد مؤتمر شركة LG

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