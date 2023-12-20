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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي يكشف تفاصيل برنامج الطروحات

تفاصيل عن برنامج
تفاصيل عن برنامج الطروحات

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد، إن تصريحات مجلس الوزراء اليوم بشأن وثيقة ملكية الدولة والصفقات التي تمت هي مصداقية لاهتمام الدولة ومتابعتها، خاصة في ضوء إنشاء وحدة في مجلس الوزراء لمتابعة والتنسيق فيما يتعلق بالطروحات، وتفعيل دول مؤسسة التمويل الدولية لأنه أمر هام للغاية. 

حديث عن برنامج الطروحات 

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من قناة "صدى البلد"، أنه كان هناك بعض المخاوف في ظل الأوضاع الاقتصادية غير الملائمة يكون هناك إجحاف في السعر الذي يباع فيه، ولكن وجود مستشار الممثل في هيئة التمويل الدولية يضمن حق الدولة المصرية في سعر محايد، وهو ما تم بالفعل، فضلا عن المصداقية والشفافية والإعلان أن البرنامج يتم وفق وثيقة ملكية الدولة. 

وتابع أن تحالف مجموعة طلعت مصطفى في صفقة في الطروحات يدخل فيها جهة أجنبية، وطالما الأموال تأتي من الخارج وليس من داخل الجهاز المصرفي المصري هي النقطة الفاصلة، وهذا أمر إيجابي للغاية. 

وواصل: "لو المستثمر هيجي وياخد قروض من مصر كأننا معملناش حاجة، ولكن لو الضخ جاي من برا هو ده اللي يهمني". 

برنامج الطروحات وثيقة ملكية الدولة أستاذ الاقتصاد برنامج صالة التحرير عزة مصطفي صدى البلد

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