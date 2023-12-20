نسمة محمود تعود لتصوير السجل الأسود

تعود الفنانة نسمة محمود لتصوير دورها في مسلسل السجل الأسود، الذي تشارك في بطولته مع خالد سليم ومنذر ريحانه ومي سليم ودينا.

المسلسل من تأليف ياسر بدوي وإخراج جميل جميل المغازي تمهيدا لعرضه في رمضان ٢٠٢٤ .

كما انتهت نسمة محمود من تصوير دورها في مسلسل ارواح خفية حيث تشارك بطولته مع سمية الخشاب ونضال الشافعي اخراج أبرام نشأت وسيتم عرضه تلفزيونيا منتصف يناير المقبل.

كانت الفنانة مي سليم، قد شوقت جمهورها لمسلسلها الجديد السجل الاسود عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت مي سليم برفقة الفنان خالد سليم و علقت قائلة : مسلسل السجل الاسود رمضان ٢٠٢٣، اخراج جميل جميل المغازي.

وطرحت الفنانة مي سليم أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا كبنات"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وأغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.