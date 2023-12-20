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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

‏رمضان 2024 .. سمية الخشاب تبدأ تصوير مسلسل بـ 100 راجل

صدى البلد

‏بدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير مسلسل بميت راجل والذي تخوض به الماراثون الرمضاني 2024.

يذكر أن احتفل فريق عمل مسلسل الإثارة الجديد «أرواح خفية» بانتهاء تصوير المسلسل والذي من المقرر أن يدخل مرحلة المونتاج لعرضه قريبًا على احدى القنوات الفضائية بالتزامن مع إحدى المنصات العربية.

فبعد يوم عمل طويل امتد حتى ساعات النهار الأولى تجمع كل من الفنانين: سمية الخشاب ونضال الشافعي وفراس سعيد ومنذر رياحنة ونهلة سلامة، وابطال العمل من الأطفال وعددهم 14 طفلا وطفلة حول التورتة للاحتفاء باخر يوم تصوير، ومعها نطق المخرج ابرام نشأت بكلمة «فركش» والمعروفة فنيا بعد انتهاء اخر مشهد والتأكد من تمام جدول تصوير اليوم الأخير.

 

من جانبها أشادت الفنانة سمية الخشاب بفريق العمل ورغم طول فترة تصوير المسلسل وتوقفه نتيجة سفرها ودخول رمضان، وتصوير اعمال أخرى الا انه تم على ألف خير ليظهر للنور، وهي في انتظار عرضه قريبا.

الجدير بالذكر ان مسلسل «أرواح خفية» بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، فراس سعيد، منذر رياحنة، نهلة سلامة، نسمة محمود، نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، حسن عيد، اكرامي هجرس، ولاء سلام، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مهندس صوت احمد الزيادي، مخرج منفذ محمود رضا، اشراف عام على الإنتاج مينا المصري، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، والمسلسل اخراج ابرام نشأت.

 

 

ابرام نشات ارواح خفية الفنانة سمية الخشاب المخرج إبرام نشأت سمية الخشاب

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