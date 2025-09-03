قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
أخبار البلد

منال عوض تشيد بدور وزارتي البيئة والخارجية في المواقف الوطنية

حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية لبحث آليات المشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، المقرر عقده في دولة البرازيل نهاية العام الجاري، وذلك بحضور الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف ، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشادت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الخارجية والبيئة والدور المشترك بين الوزارتين في تنسيق المواقف الوطنية تجاه مختلف القضايا البيئية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية للوقوف على كافة مستجدات عملية التحضير والإعداد الجارية للمشاركة في قمة المناخ (COP30) بالبرازيل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أهمية العمل كفريق عمل متكامل، وضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين وزارتي البيئة والخارجية، لضمان بلورة موقف تفاوضي فني وسياسي يخدم مصالح الدولة المصرية في هذا الملف الحيوي.

واستعرض السفير وائل أبو المجد خلال الاجتماع عدداً من الإجراءات التنظيمية واللوجستية، وتحديد ثوابت الموقف التفاوضي والمهام والمتطلبات للوفد التفاوضي المصري المشارك من مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث أكدت د. منال عوض على ضرورة تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لكل جهة مشاركة لضمان مساهمتها الفعالة في الفريق التفاوضي.

كما أكد السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، على العمل كفريق تفاوضي مصرى موحد ومتجانس لضمان الوصول إلى نتائج ومخرجات تُلبي طموحات مصر وتحقق أهدافها المناخية.

وائل أبو المجد والتنمية المستدامة الدورة الثلاثين

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

كأس مصر

اتحاد الكرة يمدد مهلة سداد اشتراكات كأس مصر ويحدد آلية تحمل تكاليف الحكام

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

