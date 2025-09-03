منال عوض تشيد بدور وزارتي البيئة والخارجية في المواقف الوطنية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية لبحث آليات المشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، المقرر عقده في دولة البرازيل نهاية العام الجاري، وذلك بحضور الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف ، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشادت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الخارجية والبيئة والدور المشترك بين الوزارتين في تنسيق المواقف الوطنية تجاه مختلف القضايا البيئية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية للوقوف على كافة مستجدات عملية التحضير والإعداد الجارية للمشاركة في قمة المناخ (COP30) بالبرازيل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أهمية العمل كفريق عمل متكامل، وضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين وزارتي البيئة والخارجية، لضمان بلورة موقف تفاوضي فني وسياسي يخدم مصالح الدولة المصرية في هذا الملف الحيوي.

واستعرض السفير وائل أبو المجد خلال الاجتماع عدداً من الإجراءات التنظيمية واللوجستية، وتحديد ثوابت الموقف التفاوضي والمهام والمتطلبات للوفد التفاوضي المصري المشارك من مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث أكدت د. منال عوض على ضرورة تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لكل جهة مشاركة لضمان مساهمتها الفعالة في الفريق التفاوضي.

كما أكد السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، على العمل كفريق تفاوضي مصرى موحد ومتجانس لضمان الوصول إلى نتائج ومخرجات تُلبي طموحات مصر وتحقق أهدافها المناخية.