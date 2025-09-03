المندوه الحسيني: تعليم الجيزة تخطو خطوات جادة للارتقاء بالمنظومة

أشاد الخبير التربوي الدكتور المندوه الحسيني بالدعم الذي يقدمه سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة لكل المؤسسات التعليمية بالجيزة، وإدراكه الكامل للخطوات الجادة في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم.

وقال " الحسيني" إن التدريبات التي يتم تقديمها في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية جاءت نتيجة لقناعة كاملة بأهمية الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن الاستفادة من هذه التكنولوجيا الهائلة في تطوير العملية التعليمية.

ولفت الدكتور المندوه الحسيني إلى أن مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة يسعى جاهداً لإحداث نقلة نوعية في مستوى التعليم بمدارس الجيزة، ونقل الخبرات والتجارب المتميزة إلى المدارس الرسمية لتحقيق الجودة الشاملة في العملية التعليمية.



وكشف " المندوه" أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادرة على إحداث نقلة نوعية كبيرة في العملية التعليمية.