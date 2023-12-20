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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشروب الأخير.. كشف لغز العثور على جثة شاب في مياه نيل القليوبية

غريق
غريق

كشفت تحريات مباحث القليوبية، عن لغز واقعة العثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة الرياح التوفيقي، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، أنه أثناء توقف المتوفى أمام إحدى الكافتيريات لتناول مشروب والاستراحة خلال سفره انزلقت قدماه وسقط بالمياه ولقى مصرعه غرقا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة الرياح التوفيقي، بدائرة المركز.

وبالفحص تبين وجود إشارة برقم 4598 إداري مركز كفر شكر، وأن الجثة المعثور عليها بذات مواصفات الشاب المفقود والمحرر بشانه محضر تغيب بقسم شرطة أول المنصورة وعثر عليه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وعثر بحوزته على رخصة قيادة باسمه ومبلغ مالي 450 جنيها وساعة يد.

وقررت والدته أن الجثمان لنجلها وأضافت بقيامه بالاتصال بها هاتفيا وقرر لها انه متواجد على حافة الترعة التي عثر على جثمانه بها لتناول المشروبات الساخنة والاستراحة لفترة قصيرة، ورجحت غرقه إثر انزلاق قدمه وسقوطه بالمياه.

القليوبية تحريات مباحث القليوبية مركز شرطة كفر شكر شرطة كفر شكر كفر شكر

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