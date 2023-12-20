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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري: استكمال جلسات الحوار الوطني يثري الوعي في الحياة السياسية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد حزب الحرية المصري، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على استكمال جلسات الحوار الوطني؛ تأتي تأكيدا على استكمال المرحلة السياسية التي شهدتها البلاد، وأسهمت في إثراء الحياة السياسية، وإحداث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي، وبدت ملامحها على أرض الواقع بالمشاركة الانتخابية والأرقام غير المسبوقة التي فاجئنا بها العالم بأكمله.

وأضاف الحزب في بيانه، أن الحوار الوطني أحدث حالة من تحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، وأعلنت الأحزاب السياسية عن رؤيتها بشأن عدد من القضايا وقدمت مقترحاتها، وهو ما تقبلته إدارة الحوار وتم رفع المقترحات إلى رئاسة الجمهورية ثم أصدر الرئيس توجيهاته لتنفيذ المقترحات حول عدد من مقترحات، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المقترحات والاخذ بها.

وأشار الحزب، إلى أنه تقدم بعدد من المقترحات حول عدد من المحاور التى تم الإعلان عنها سواء فى الجانب الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، وتم الأخذ بها، وسوف يتم الإعداد للمرحلة القادمة بعدد من المقترحات والتوصيات التي سوف يقدمها ممثلي الحزب بالحوار الوطني.

ونوه بأن “مصر لديها عدة محاور سياسية تسير بها نحو مستقبل أفضل ووعي أشمل لجميع فئات المجتمع، خاصة بعد استكمال جلسات مؤتمرات منتدى العالم للشباب ومحاولة إيصال الصدى السياسي له إلى جميع دول العالم”.

الحرية المصرى عبدالفتاح السيسي جلسات الحوار الوطني الحياة السياسية

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