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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير التركي : نسخّر كل إمكانياتنا المادية لمساعدة الإخوة في غزة

غزة
غزة

أكد سفير تركيا بالقاهرة صالح موتلو شن دعم أنقرة لسكان غزة، مطالبًا بوقف إطلاق النار بشكل فوري في القطاع والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" على هامش استقبال ميناء العريش البحري المصري سفينة مساعدات تركية كويتية مشتركة، لصالح أهالي قطاع غزة، "نسخر كل إمكاناتنا المادية المتاحة لدينا لمساعدة الإخوة في غزة، نحن معهم إلى أقصى درجة، وندعو إلى هدنة بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح في غزة وإعادة الإعمار السريع".

ودعا إلى إدخال المساعدات بأكبر قدر ممكن من الغذاء والملابس وكافة المستلزمات الطبية وغيرها، بالمشاركة مع الهلال الأحمر التركي والكويتي، مشيرًا إلى أنه تم تحميل سفينة بالمساعدات وإرسالها إلى العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة بمساعدة الهلال الأحمر المصري.

 

الأشقاء المصريين

وأكد أنه وجب التنبيه إلى المساعدة الصادقة من الأشقاء المصريين والهلال الأحمر المصري وكل السلطات المصرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، موجهًا الشكر إلى الجانب المصري قيادة وشعبًا، متمنيًا أن يعود السلام إلى الجانب الفلسطيني في أسرع وقت.

سفير تركيا بالقاهرة صالح موتلو غزة المساعدات الانسانية ميناء العريش

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