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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساعدات سفينة غزة تصل ميناء العريش البحري

سفينة مساعدات مشتركة
سفينة مساعدات مشتركة من الكويت وتركيا

وصل إلى  ميناء العريش البحري شمال سيناء سفينة  المساعدات الإنسانية والإغاثية،  تحت شعار سفينة غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة  بسبب الحرب الدائرة حاليا منذ7أكتوبر الماضي، وذلك بالتعاون بين الهلال الأحمر التركى والجمعية الكويتية للإغاثة فى حضور السفير التركى وأعضاء الهلال الأحمر المصري ونظيره التركي.

 

1200  طن

وقال الدكتور  خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء  ، إن سفينة مساعدات مشتركة،  من دولتي الكويت وتركيا، تحت شعار سفينة غزة، بحمولة 1200 طن من المساعدات الإغاثية الضرورية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، بمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

 

وقد  استقبل  مطلع الأسبوع الجاري سفينة مساعدات إماراتية على متنها 3،465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الإيوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

وسبق أن وصل إلى ميناء العريش البحري 4 سفن منها 2 من تركيا تحملان مواد إغاثة، وسيارات إسعاف، ومستشفيات ميدانية، وسفينة من فرنسا تعمل كمستشفي طبي لعلاج المصابين الفلسطينيين، والرابعة سفينة إيطالية، وتعمل أيضا كمستشفى لعلاج المصابين الفلسطينيين.


 

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العريش سفينة مساعدات انسانيه الفلسطينيين

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