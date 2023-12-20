وزير النقل : مصر لا تبيع موانئ بل تتعاقد على التشغيل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارة النقل ثاني يوم من إعلان فوز الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية في ولاية جديدة تنتهي في 2030، والوزارة مستمرة في أداء واجبها في تنفيذ بنية أساسية قوية تليق بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى انه قد تم توقيع اتفاقية اليوم مع تحالف من شركات ألمانية وإيطالية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات “تحيا مصر 1” في ميناء دمياط.

وزير النقل يتحدث عن ميناء دمياط

وأضاف "الوزير"، خلال تصريحات تلفزيونية مع كاميرا برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية لا تبيع موانئ ولا تفرط فيها وإنما تتعاقد على التشغيل فقط، موضحا أنه تم إنشاء البنية الأساسية للمحطة وطول الأرصفة فيها 2 كيلو بعمق 18 متر، وتعطي الفرصة لمصر لاستقبال أكبر المراكب العالمية التي ترفع أكبر عدد من الحاويات ويصل لـ 24 ألف حاوية في الرحلة الواحدة.

وتابع أنه ويتم العمل على تطوير الموانئ وزيادة عدد الأرصفة لجذب المستثمرين بشكل أكبر، مشددا على أن الوزارة لا تنتهي من مشروع إلا بالبدء في مشروع آخر إذ أنه يتم العمل على محطة حبوب في الوقت الحالي برصيف 850 متر، وسيكون هناك مصنع لتصنيع الكابلات لصالح التصدير بالتعاون مع شركة السويدي، إذ أنه تم العمل في محطة مشتركة للحبوب وتصدير الكابلات المصنعة في شركة السويدي.