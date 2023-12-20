عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل : مصر لا تبيع موانئ بل تتعاقد على التشغيل

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارة النقل ثاني يوم من إعلان فوز الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية في ولاية جديدة تنتهي في 2030، والوزارة مستمرة في أداء واجبها في تنفيذ بنية أساسية قوية تليق بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى انه قد تم توقيع اتفاقية اليوم مع تحالف من شركات ألمانية وإيطالية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات “تحيا مصر 1” في ميناء دمياط. 

وزير النقل يتحدث عن ميناء دمياط 

وأضاف "الوزير"، خلال تصريحات تلفزيونية مع كاميرا برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية لا تبيع موانئ ولا تفرط فيها وإنما تتعاقد على التشغيل فقط، موضحا أنه تم إنشاء البنية الأساسية للمحطة وطول الأرصفة فيها 2 كيلو بعمق 18 متر، وتعطي الفرصة لمصر لاستقبال أكبر المراكب العالمية التي ترفع أكبر عدد من الحاويات ويصل لـ 24 ألف حاوية في الرحلة الواحدة. 

وتابع أنه ويتم العمل على تطوير الموانئ وزيادة عدد الأرصفة لجذب المستثمرين بشكل أكبر، مشددا على أن الوزارة لا تنتهي من مشروع إلا بالبدء في مشروع آخر إذ أنه يتم العمل على محطة حبوب في الوقت الحالي برصيف 850 متر، وسيكون هناك مصنع لتصنيع الكابلات لصالح التصدير بالتعاون مع شركة السويدي، إذ أنه تم العمل في محطة مشتركة للحبوب وتصدير الكابلات المصنعة في شركة السويدي. 

وزير النقل السيسي ميناء دمياط برنامج على مسئوليتي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

لجان السوشيال ميديا الإخوانية تطارد محمد صلاح .. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

محمد أبو العينين: يجب العمل بقوة على الطاقة المتجددة لجذب مزيد من الاستثمارات

أحمد موسى: توقعات بوصول قرض صندوق النقد الجديد إلى 6 مليارات دولار

أحمد موسى: مصر أنفقت من 300 لـ500 مليار جنيه على استصلاح الأراضي

أحمد موسى: محمد صلاح يتعرض لهجمات من ميلشيات إخوانية بسبب حبه لمصر

هل تتفاوض مصر مع صندوق النقد لوصول القرض لـ6 مليارات دولار؟..متحدث الوزراء يرد

الحكومة: ضبط الأسواق أولوية لدى رئيس الوزراء.. وأزمة السكر توشك على الحل

المتحدث باسم الحكومة: ندرس طرح 50 شركة تابعة للدولة للقطاع الخاص

متحدث الوزراء يكشف أهداف الحكومة من برنامج الطروحات

ترشيحاتنا

خافت من نظرة المجتمع للمطلقة .. مروة دفعت حياتها ثمنا لزوج متسلط

وول ستريت جورنال : حماس رفضت عرضا إسرائيليا بالإفراج عن 40 رهينة

الصحة العالمية تكشف حقيقة عودة «الحظر» بسبب متحور كورونا

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

نحس "النهضة" يطارد نهر النيل.. 12 عاما من الجدل والتفاوض دون حل

جريمة مروعة .. رجل يحتفل بـ خطبته لحبيبته بـ بالخلاص منها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

فيديو

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ