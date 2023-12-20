وزير الثقافة الأسبق: اللوبي الغربي سيعمل ضد «السيسي» الفترة المقبلة

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الخروج الكبير للتصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 66% يحدث لأول مرة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحجم من المشاركة يدل على أن المجتمع المصري لا يجب أن يترك للفراغ، حتى لا يملأ هذا الفراغ أهل الظلام.

وتابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن المرشح السابق فريد زهران طرح برنامجًا سياسيًا في الانتخابات وتحدث برأي مخالف للنظام السياسي ، مشيرًا إلى أن رأي "زهران" إذا قيل في العهد السابق لقُبض عليه، ومن الضروري البناء على هذا الأمر.

وأضاف أن الإعلام المصري لعب دروًا جيدًا في الانتخابات الرئاسية بدرجة عالية من الحرفية والمهنية التي كانت مفتقدة منذ عدة سنوات، مشددًا على ضرورة عدم التراجع عن هذا النهج السياسي والإعلامي، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث على أن الدولة لن تتراجع عن الديمقراطية.

وأضاف أنه لم يتفاجأ من النسبة الكبيرة التي حصل عليها الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، مشددًا على ضرورة احترام الأقلية التي تعطي مشروعية للأغلبية، فعندما عمل النظام الأسبق للرئيس مبارك الذي كان يتكون من مجموعة من الحمقى بإسقاط الاقلية، سقط النظام.

ولفت إلى أن اللوبي الغربي سيعمل ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهور، خاصة وأن الرئيس السيسي رفض المخطط الغربي لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء بشكل حاسم، مشددًا على ضرورة الاستعداد لهذا الأمر من خلال دعم الاصطفاف الوطني، والعمل على القضاء على التضخم ،