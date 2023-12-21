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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. بدء تفعيل تابلت أولى ثانوي في المدارس استعداداً لتوزيعه على الطلاب

تفعيل أجهزة تابلت
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب

حصل موقع “صدى البلد” على صور ترصد بدء إجراءات تفعيل تابلت أولى ثانوي في المدارس استعداداً لبدء توزيعه على الطلاب بشكل رسمي.

وكانت مدارس إدارة عين شمس التعليمية، أعلنت أنه من المقرر بدء عملية تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي من يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي:

  • صورة شهادة الميلاد
  • صورة بطاقة الأب
  • صورة بطاقة الأم
  • إيصال تأمين التابلت من البريد + 2 صورة منه
  • صورة وصل المصروفات
  • أصل شهادة الإعدادية لمن لم يسلمها إلى المدرسة

ووفقا لما تم إعلانه رسميا في المدارس الثانوية، فمن المقرر أن يتم تسليم التابلت للطالب وولي الأمر، وستقوم المدرسة بتصوير إقرار استلام التابلت لتوقيع ولي الأمر عليه.

رسوم تأمين التابلت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك رسوما يجب على طلاب الصف الأول الثانوي دفعها في البريد تحت بند تأمين التابلت، مشيرةً إلى أن رسوم تأمين التابلت قدرها 105 جنيهات، يتم دفعها بصورة شهادة الميلاد فى البريد المصري.

وصول 74 ألف تابلت إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تسلمت أجهزة تابلت أولى ثانوي استعدادا لتوزيعها على الطلاب في المدارس.

وفي هذا الإطار، صرح أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، بأن المديرية تسلمت ما يقرب من 74000 تابلت يتم تسليمها للطلاب استناداً للإجراءات المتبعة.

وأضاف موسى أن إدارة التطوير التكنولوجي تقوم بتفعيل أجهزة التابلت قبل تسليمها إلى الطلاب وذلك تيسيراً عليهم، ليتم التعامل مع التابلت فور استلامه.

وفيما يتعلق بـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي والمقرر عقدها على مستوى الإدارات التعليمية، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس وتدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإجراء امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

وأشار إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
تفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي قبل توزيعها على الطلاب
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