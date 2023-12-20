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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع فتاة تحت عجلات القطار ببني سويف

صدى البلد

لقيت فتاة عشرينية مصرعها إثر سقوطها من قطار قُرب مزلقان الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي.

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وتلقت الاجهزة الأمنية ببني سويف، اخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بمصرع فتاة عشرينية إثر سقوطها من قطار قُرب مزلقان شريط السكة الحديد بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف.

ودفع فرع هيئة الاسعاف بإشراف الدكتور احمد صادق، مدير الفرع، بسيارة انتقلت على الفور لموقع البلاغ، وقام طاقم الاسعاف بنقل جثة الفتاة الى مستشفى الواسطى المركزي، وتم ايداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الفتاة  المتوفاه تدعى «فاطمة سيد محمد» 20 عامًا، مقيمة قرية منيل السلطان، مركز اطفيح بالجيزة، وجارٍي  اتخاذ الإجراءات الإدارية بشأن الحادث،  وتحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة.

اثر سقوطه تحرير المحضر لإسعاف غرفة عمليات شرطة النجدة عمليات شرطة النجدة فحص فتاة غرفة عمليات ني سويف منية مصرع مستشفى الواسطى المركزي

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