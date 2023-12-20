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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

طلاب علم النفس الإكلينيكي بجامعة بني سويف يزورون دار المسنين بشرق النيل

صدى البلد

تحت رعاية الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، نظم برنامج علم النفس الإكلينيكي زيارة إلى دار المسنين بشرق النيل، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي، والدكتور قياتي عاشور منسق برنامج علم النفس الإكلينيكي. وبحضور الدكتورة سهير عبدالباسط عميد قطاع الفنون والعلوم الانسانية، والدكتور أشرف شلبي أستاذ مقرر علم النفس الارتقائي ( الراشدين . المسنين). وذلك للتعرف علي خصائص مرحلة المسنين، والعوامل النفسية والاجتماعية، التي تؤثر سلبًا أو إيجابًا عليهم، والإحاطة ببعض المشكلات النفسية والاجتماعية والبيئة المؤثرة عليهم .

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وأكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية أن الجامعة تحرص علي تنظيم هذه الزيارات الاجتماعية التي تترك أثرا جميلاً في نفوس كبار السن وتمنحهم الفرح والسعادة، وأوضح أن الطلاب قضوا وقت ممتع مع نزلاء الدار وسط جو عائلي مليء بالألفة والوئام، مضيفاً أن الطلاب نفذوا العديد من الأنشطة الترفيهية لنزلاء الدار، وفي نهاية فاعليات الزيارة قام الطلاب بتوزيع الهدايا عليهم.

وأوضح الدكتور قياتي عاشور المنسق الأكاديمي لبرنامج علم النفس الإكلينيكي أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن خطة البرنامج في إطار التطبيق العملي للدراسة الأكاديمية، مشيراً الي انه تم تبادل الحديث مع المسنين ومجالستهم والتعرف على أحوالهم والاحتفاء بهم، كما ابدي المسنين ايضاً فرحتهم بتلك الزيارة، ورغبتهم في تكرارها مرة آخري.

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التطبيق العملي الاجتماعية الاجتماعى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن الزيارات الميدانية الدكتورة سحر لزيارة قلق الامتحانات

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