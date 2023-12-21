استئناف أسرة الجيزة: القانون أعطى المطلقة الحضانة لأولادها حتى بلوغهم 15 عاماً|فيديو

علق المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف أسرة الجيزة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr" عن واقعة أختطاف أب لبناته بعد حصول الام على الحضانة.



وأكد المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف أسرة الجيزة، أن القانون أعطى المطلقة الحضانة لأولادها حتى بلوغهم 15 عاماً، مؤكداً أنه إذا قام الأب غير الحاضن بخطف الأبناء و أمتنع عن تسليمهم بعاقب بالحبس أو الغرامة.

وأضاف عبد الله الباجا، أن الأب الذي أختطف بناه في مدينة نصر ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة.