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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استئناف أسرة الجيزة: القانون أعطى المطلقة الحضانة لأولادها حتى بلوغهم 15 عاماً|فيديو

المستشار عبد الله
المستشار عبد الله الباجا

علق المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف أسرة الجيزة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr" عن واقعة أختطاف أب لبناته بعد حصول الام على الحضانة.


وأكد المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف أسرة الجيزة، أن القانون أعطى المطلقة الحضانة لأولادها حتى بلوغهم 15 عاماً، مؤكداً أنه إذا قام الأب غير الحاضن بخطف الأبناء و أمتنع عن تسليمهم بعاقب بالحبس أو الغرامة.

 

وأضاف عبد الله الباجا، أن الأب الذي أختطف بناه في مدينة نصر ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة.

 

محكمة استئناف أسرة واقعة إختطاف الأبناء مدينة نصر جريمة

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